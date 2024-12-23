В результате взрыва на территории бывшего завода в Абакане погибли рабочие

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошел взрыв, в результате которого погибли люди. Об этом заявил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов на странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнил источник 5-tv.ru, произошло все утром 23 декабря. Инцидент случился, предположительно, во время проведения сварочных работ. Согласно предварительным данным, погибли два человека и пострадали еще четверо.

«Сегодня на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди», — написал Коновалов.

ГСУ Следственного комитета РФ по республике возбудило уголовное дело по статье о нарушении техники безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как отмечает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, сотрудники «Корпорация Лесмаш» проводили работы в арендованном цеху. При сварке резервуара для воды произошел хлопок.

На месте работают следователи и криминалисты. Прокуратура Хакасии организовала проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства об охране труда, промышленной безопасности и профилактике производственного травматизма. При наличии оснований прокуратура решит вопрос о принятии мер реагирования.

Коновалов выразил соболезнования семьям погибшим, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он пообещал, что правительство республики окажет им необходимую помощь. Ситуацию на месте контролирует замглавы региона Юрий Курлаев.

Ранее 5-tv.ru писал, что на военной базе в Южной Корее прогремел взрыв. Произошедшая авария спровоцировала пожар. Три человека пострадали.