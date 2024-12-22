Атака ВСУ на Брянскую область привела к гибели мирной жительницы

Богомаз: при атаке ВСУ по селу в Брянской области погибла женщина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Также известно о раненом жителе региона.
В результате атаки ВСУ по селу Кирилловка Климовского района в Брянской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — говорится в публикации.
Вскоре ВСУ совершили атаку и по поселку Красный Бор Климовского района, написал Богомаз. Он уточнил, что в результате мирный житель получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на производственном объекте в Брянске произошло возгорание. Причиной стала атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
- 22 дек
- За ночь над регионами России уничтожили 42 дрона ВСУ
- 21 дек
- Момент удара дрона ВСУ по элитному ЖК в Казани попал на видео
- 21 дек
- Жилые дома загорелись в Казани после атаки беспилотников
- 19 дек
- Человек пострадал в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область
- 19 дек
- Крупнейший на юге России НПЗ загорелся после атаки дронов
- 16 дек
- «Купол Донбасса» сорвал почти 140 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР
- 14 дек
- ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области
- 14 дек
- В Орловской Области из-за атаки дронов ВСУ горит топливный объект
- 13 дек
- За ночь силы ПВО РФ сорвали 13 атак беспилотников ВСУ на Россию
- 12 дек
- За ночь силы ПВО России предотвратили 16 атак беспилотников ВСУ на регионы РФ
85%
-1.08 106.54
-1.42
Нашли ошибку?