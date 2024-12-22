Атака ВСУ на Брянскую область привела к гибели мирной жительницы

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 27 0

Богомаз: при атаке ВСУ по селу в Брянской области погибла женщина

Атака ВСУ на Брянскую область привела к гибели мирной жительниц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Также известно о раненом жителе региона.

В результате атаки ВСУ по селу Кирилловка Климовского района в Брянской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — говорится в публикации.

Вскоре ВСУ совершили атаку и по поселку Красный Бор Климовского района, написал Богомаз. Он уточнил, что в результате мирный житель получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на производственном объекте в Брянске произошло возгорание. Причиной стала атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

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