Для многих жителей Северной столицы легендарная «Песочница» стала символом стойкости и несломленности.

«Говорит Ленинград!» — ровно 100 лет назад эта фраза прозвучала из громкоговорителей, ознаменовав начало вещания легендарного Ленинградского радио. Или «Песочницы», как называли ее сами ленинградцы. Небольшая студия располагалась в здании Электротехнического института на Песочной улице, ныне Профессора Попова.

Ленрадио стало для многих жителей Северной столицы символом стойкости и несломленности. Именно там звучали знаменитый метроном и Седьмая ленинградская симфония Шостаковича в дни жестокой блокады. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

Привычная картина на радио — смена ведущих у микрофона. Все нужно сделать быстро, в эфире дорога каждая секунда. Полдень — время новостей.

100 лет назад все было примерно так же. Разве что ведущие не вбегали в студию так стремительно. К первому выходу в эфир готовились несколько месяцев.

Правда, до сих пор неизвестно точно, с какой фразы начался первый эфир. Готовились долго. Вот — несколько заметок в «Красной газете» о том, как в Электротехническом институте продвигаются работы по созданию станции.

«Мачта была только у нас. Поэтому, естественно, было решено, что первая радиовещательная станция будет организована на нашей территории, в «ЛЭТИ», — рассказывает директор мемориального музея имени Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Лариса Золотинкина.

Правда, транслировать музыку без искажений сразу не получилось, аппаратура того времени была далека от совершенства. Но проблему решили, и радио стало для жителей Советского Союза окном в большой мир.

Репродукторы в конце 1930-х годов были в Ленинграде на каждом углу. Передавали музыку, новости, и можно только представить, как звучал город на Неве в те годы. И все благодаря радио!

Во время Великой Отечественной радио вообще сыграло особую роль. В Ленинграде к 1941-му году было 640 тысяч радиоточек, на улицах были установлены громкоговорители. По ним передавали сводки с фронта и предупреждали об артобстрелах и налетах гитлеровской авиации.

Галина Кириченко до сих пор всем доступным медиа предпочитает именно радио. Как дань памяти ведущим, которые помогли ей выжить в осажденном городе.

«Написала записочку, треугольничек такой: «Мама, пускай радио прочитает…». Какую сказку ни мама, ни я не помнили. Вдруг мама меня зовет: «Быстренько беги, сейчас тебе будут читать сказку!» — вспоминает жительница блокадного Ленинграда Галина Кириченко.

Произведения для детей и взрослых во время войны читала Мария Петрова — наряду с Ольгой Берггольц она стала одним из символов блокадного радио. Благодаря ее дневникам сейчас можно узнать, насколько тяжелым был труд дикторов. Начало — в шесть утра, ведение программы, составление расписания эфира, радиоспектакль. Окончание смены в полночь, благо, идти домой не надо было, жили тут же — в Доме Радио.

«Точно так же голодали, точно так же холодали. Вот воспоминание попалось мне: в диспетчерской минус девять. Это там, где микрофон. Минус девять! Они там жгли пюпитры, жгли стулья», — рассказывает внучка Марии Петровой Татьяна Баранова.

В семейном архиве сохранились письма слушателей Марии Петровой — несколько ящиков. Бесценные свидетельства того, какое значение для ленинградцев имело радио в те годы.

На выставке, посвященной вековому юбилею радио «Петербург», представлены подлинные вещи тех лет. В том числе — тетради Ольги Берггольц из собрания музея Ленрезерв.

Все это теперь — золотой фонд легендарного Ленинградского радио, который пополняется и в наши дни. Ежедневно в эфире звучат уникальные программы о жизни города, о культуре. В эпоху различных форматов радио «Петербург» продолжает оставаться станцией, не похожей на остальные.

«Что журналисту делать на FM–станции? Это очень ограниченные возможности. А здесь они, в общем, безграничны! И публицистика, и культура, музыка, театр — все что угодно!» — говорит начальник управления радиовещания АО ТРК «Петербург» Юрий Радкевич.

И, самое главное, слушатели ценят именно эту особенность: на одной частоте каждый может найти что-то свое.