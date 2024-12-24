«Дорожу нашими отношениями»: Путин поздравил Алиева с днем рождения

Российский лидер оценил его личный вклад в партнерство между Москвой и Баку.

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Телеграмма обнародована на сайте Кремля.

Путин отметил, что под руководством Алиева Азербайджан уверенно движется поп пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене. Российский лидер оценил его личный вклад в построение и упрочнение партнерства между Москвой и Баку.

«Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями. И конечно, буду рад продолжению тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — подчеркнул Путин.

Президент РФ пожелал азербайджанскому коллеге здоровья, счастья и благополучия.

В августе Алиев и его супруга Мехрибан организовали для Путина неформальный ужин в своей домашней резиденции. Во время встречи президенты тепло поприветствовали друг друга и обнялись. Путин пожелал коллеге доброго вечера и преподнес букет цветов первой леди Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Баку не будет частью антироссийской санкционной кампании. Об этом заявил Алиев в ходе Международного форума, который прошел осенью в итальянском Черноббио.