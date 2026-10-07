«Как обычно»: Ушаков раскрыл планы Путина на день рождения

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 28 0

Информацию о состоявшихся беседах опубликуют на официальном сайте Кремля.

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин отмечает 74-летие

Президент России Владимир Путин 7 октября - свой день рождения - проведет серию телефонных разговоров с иностранными лидерами. О планах главы государства сообщил его помощник Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, зарубежные руководители будут звонить российскому президенту, чтобы поздравить его с днем рождения. Помощник главы государства уточнил, что сведения о разговорах будут доступны на сайте Кремля.

«Ничего скрываться не будет», — подчеркнул он.

Международные телефонные контакты в день рождения стали привычной частью президентского графика. Годом ранее Путин также принимал поздравления от зарубежных коллег. В числе собеседников были лидеры Китая и КНДР, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Эти сведения приведены в его официальной биографии, размещенной на сайте Кремля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
85.71
0.78 96.03
0.70
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

4:13
«Выражать свои мысли»: Машков предложил ввести театральное образование в школах
4:06
Свободный график может провоцировать депрессию, выяснили психологи
3:50
Холодно дома: юрист объяснила, как добиться перерасчета за отопление
3:14
«Троицу» Рублева вернули в иконостас Троице-Сергиевой лавры
3:00
«Как обычно»: Ушаков раскрыл планы Путина на день рождения
2:55
Размер социального пособия на погребение в 2027 году может вырасти

Сейчас читают

Всем спать: необычный чемпионат для людей с недосыпом устроили в Японии
Медведь-людоед разрыл могилу и утащил тело покойной: что происходит с хищниками
Сохраняйте бдительность: как защититься от телефонных мошенников
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня