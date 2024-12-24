«Рождественский» астероид размером с многоэтажку приблизился к Земле

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 49 0

К Земле приблизился рождественский астероид

«Рождественский» астероид: сегодня мимо Земли пролетит необычное небесное тело

Фото: Allan Madelar/AP/TASS

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С каждым разом он будет подходить к планете все ближе.

К Земле приблизился «рождественский» астероид размером с десятиэтажный дом. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства.

По словам ученых, диаметр астероида 2024 NX-1 может достигать 70 метров. Неформальное название небесное тело получило благодаря тому, что оно приблизилось к Земле в канун католического Рождества.

Разрушительная мощь небесного тела соответствует потенциалу 12 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что примерно равно силе взрыва нескольких сотен ядерных бомб.

Астероид летит со скоростью более 23 километра в час. И максимально близко к Земле он приблизился 24 декабря около шести утра по московскому времени. Теперь же космическое тело отдаляется, а значит волноваться точно не стоит.

Астрономы считают, что в следующий раз астероид NX-1 подойдет к Земле немного ближе. Случится это в 2032 году. А максимально близко подлетит он только примерно через 80 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские космонавты завершили выход в открытый космос, который длился более семи часов.

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«Рождественский» астероид размером с многоэтажку приблизился к Земле

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