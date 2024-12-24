Судно из России потерпело крушение между Испанией и Алжиром

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 68 0

La Verdad: судно из России затонуло между Алжиром и Испанией

Судно из России потерпело крушение между Испанией и Алжиром

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Два человека пропали без вести.

Судно из России затонуло между Алжиром и Испанией. Об этом сообщило издание La Verdad.

«Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Агиласом и городом Оран в этот понедельник (23 декабря. – Прим. ред.) после взрыва в машинном отделении», - говорится в сообщении.

Несколько кораблей, которые находились в том районе, участвовали в спасательной операции. К ним позднее также присоединились спецслужбы. В результате кораблекрушения пропали без вести два человека.

Уточняется, что затонувшее судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Оно направлялось во Владивосток, прибыть в этот город должно было 12 января.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаружена затонувшая корма танкера «Волгонефть 212», потерпевшего вместе с «Волгонефтью 239» на прошлой неделе крушение под Керчью. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

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Судно из России потерпело крушение между Испанией и Алжиром

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