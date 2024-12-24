ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Российские силовики задержали сотрудника режимного предприятия, который передавал Службе внешней разведки Украины (СВРУ) сведения о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчина контактировал с представителями СВРУ и передавал им данные о российской армии за деньги. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Он заключен под стражу. Мужчина признал свою вину в противоправных действиях, сейчас активно сотрудничает со следствием.

Утром 24 декабря сообщалось о задержании в Подмосковье мужчины за оправдание терроризма. Он публиковал в сети информацию, в которой пропагандировал деятельность украинской военизированной организации. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет колонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Алтайском крае мужчину осудили на 20 лет за попытку отравить военных. Россиянин связался с представителями спецслужб Украины через социальные сети и выразил готовность к деструктивной деятельности в пользу ВСУ.

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ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Украины

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