В Алтайском крае мужчину осудили на 20 лет за попытку отравить военных

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Россиянин действовал по указанию украинских спецслужб.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; ЦОС УФСБ России по Алтайскому краю; 5-tv.ru

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Суд вынес приговор в отношении 43-летнего мужчины, который пытался отравить военнослужащих в Алтайском крае. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) УФСБ РФ по региону.

«Являясь сотрудником одного из учреждений общественного питания, совершил попытку покушения на отравление военнослужащих из числа мобилизованного контингента Алтайского края. <…> Отравляющее вещество при попадании в организм могло вызвать острое отравление человека с возможным летальным исходом», — говорится в сообщении.

Он связался с представителями спецслужб Украины через социальные сети и выразил готовность к деструктивной деятельности в пользу ВСУ. Мужчина снял на видео попытку отравления военных и отправил его кураторам.

Суд признал жителя Алтайского края виновным в покушении на террористический акт и на государственную измену. Его приговорили к лишению свободы сроком на 20 лет строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

На прошлой неделе сообщалось о задержании подозреваемого в пособничестве совершению теракта. Мужчина по заданию ВСУ схрон с компонентами для создания самодельного взрывного устройства. При помощи укороченной снайперской винтовки боевики намеревались взорвать служебный автомобиль Минобороны РФ.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Содействие террористической деятельности» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева. По данным следствия, боевики причастны к расправе над российскими военными в Чечне в 1999–2000 годах.

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