Уже пора: в России на законодательном уровне хотят бороться с дрифтерами

Уличный дрифт может и вовсе оказаться под запретом. Ведь, как выяснилось, сейчас его поклонников даже наказывать не за что. Само понятие «дрифт» нигде не прописано. И если и попадают лихачи под штрафы, то только незначительные. Как остановить опасное «скольжение», выяснил корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Каждый день после полуночи — рев моторов и свист покрышек. Как-будто Татьяна Софийская живет не в частном секторе, а рядом с автодромом.

«Вакханалия именно на вертолетной площадке: громкая музыка, машины. Толпа молодых людей, до лет двадцати. Они пьяные все, пьяные вусмерть», — жалуется жительница Калуги Татьяна Софийская.

Обращения в полицию и к чиновникам не возымели эффекта. Стритрейсеров не остановило даже ДТП, которое оставило без света эту и соседние улицы.

«Им столб помешал просто въехать в дом. Вот сам столб, посмотрите, был вкопан… Какое отверстие осталось от удара», — рассказывает Татьяна Софийская.

А это на кадрах ночной заезд в Петербурге. Водитель пытался войти в управляемый занос, но что-то пошло не так.

В Вологде ночные гонщики додумались дрифтить на грузовике. Да еще и напротив здания мэрии. Лихача-газелиста задержали.

«За совершение нарушений мне придется заплатить немаленькие штрафы. Я очень сожалею и призываю участников дорожного движения соблюдать правила», — извиняется молодой человек.

Удивительно, но ни в одном законе не прописано, что дрифтить — то есть скользить боком по дороге — запрещено. В ПДД термина «дрифт» просто нет. А это значит, что если опасная езда не привела к ДТП, то и штрафовать за нее не должны. Поэтому инспекторы вынуждены наказывать лихачей за другие проступки.

«Кроме порчи дорожного полотна, зачастую фиксируются изменения в конструкции данных транспортных средств. Изменения в выхлопной системе, в подвеске, рулевом управлении», — рассказывает заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД управления России по Краснодару Сергей Романов.

А еще за тонировку, шум в ночное время и другие небольшие штрафы. Каждое нарушение обходится стритрейсерам всего в 500 рублей.

Депутаты из Вологды выступили с инициативой запретить дрифт на законодательном уровне.

«Предлагаем в правила дорожного движения внести понятие „дрифтинг“. И дальше уже к категории „опасное вождение“ отнести дрифтинг именно на общественных территориях, дорогах общего пользования и парковках», — отмечает депутат Законодательного собрания Вологодской области, автор инициативы о запрете дрифтинга Любовь Царева.

А пока прямого запрета нет, и экстремальные шоу на парковках собирают толпы.

На этих кадрах автоблогер Гаджи Гаджиев влетает в толпу зрителей. Как итог — двое пострадавших, уголовное дело и арест на два месяца. Сам гонщик уже в зале суда просил оставить его на свободе, мол уже и так искупил вину.

«Моя мама уже пригласила ее в Дагестан, к нам домой. Оплачиваю лечение. Готов оплачивать реабилитацию, потому что это моя вина. Пока она не стане полностью на ноги», — отметил в зале суда Гаджиев.

По мнению психологов, уличные гонщики о возможных последствиях думают в последнюю очередь.

«Для того чтобы по-настоящему „кайфануть“, им нужно ходить на грани: на грани жизни и смерти, где они постоянно себя испытывают, где они играют со своим телом, со своей жизнью», — считает психолог Елена Русинова.

И чтобы все это почувствовать, вовсе необязательно нарушать закон. Дрифтом можно заниматься профессионально, под присмотром опытных инструкторов.

Примерно семь лет назад дрифт признали официальным видом спорта. И многие гонщики сделали выбор в пользу безопасности и профессионализма. Больше никаких заездов на перекрестках или автомобильных парковках. Теперь соревнования и тренировки проводятся исключительно на специализированных полигонах.

Но все-таки большинство уличных гонщиков становиться профессионалами не готовы. Предпочитают красоваться перед публикой на нелегальных заездах. По данным статистики, за девять месяцев этого года в России произошло 85 тысяч аварий, и в 90% случаев в них виноваты сами водители.