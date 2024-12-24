Трихолог рассказала, как маркетологи водят за нос покупателей.

Шампунь нужно подбирать исходя из типа кожи головы, а не по структуре волос. Об этом и многом другом рассказала трихолог Анастасия Иванова в беседе с 5-tv.ru.

Маркетологи готовы пойти на любые уловки для того, чтобы продать покупателям свой товар. Особенно это касается темы здоровья волос. Из-за этого в умах людей прочно закрепилось множество убеждений, некоторые из которых далеки от правды.

Первый миф: сульфаты в составе шампуни — это плохо.

По словам специалиста, это одно из самых распространенных убеждений, и оно не является правдой.

«На самом деле это не так, и все зависит от типа кожи головы. В связи с тем, что сульфат имеет самую высокую промывающую способность, они отлично пенятся, придают объем волосам. Поэтому они подходят для очищения жирной и нормальной кожи головы», — говорит Иванова.

Более того, использование бессульфатных шампуней у людей с повышенной активностью социальных желез может приводить к развитию перхоти, говорит врач.

«Поэтому бессульфатный шампунь, в первую очередь, подходит для сухой кожи головы», — констатирует эксперт.

При этом при поврежденных волосах лучше все-таки усилить уход по длине, уточняет трихолог.

Второй миф: шампунь предотвращает выпадение волос.

Данное утверждение является чистой маркетинговой уловкой и не имеет ничего общего с реальностью, говорит Иванова.

«Шампунь не проникает до уровня волосяного фолликула. Соответственно, никакого влияния на цикл рост волос он не оказывает», — говорит Иванова.

Более того, какие бы полезные вещества в составе не обещал производитель, шампунь — это лишь средство очищения.

Третий миф: мыть голову ежедневно — это вредно.

На самом деле мыть голову нужно только по мере загрязнения, говорит специалист.

«Если у вас жирный тип кожи головы, то очищение на ежедневной основе абсолютно нормально и никак не вредит вашим волосам», — объясняет Иванова.

Более того, это даже необходимо, ведь в противном случае кожное сало станет питательной средой для грибковой микрофлоры, добавляет эксперт.

К слову, есть еще одно мнение: чем чаще моешь голову, тем быстрее она загрязняется. Это также является неправдой.

«Ученые уже давно доказали, что сальные железы не работают по принципу обратной связи, то есть в ответ на очищение не происходит повышенной выработки себума. Все-таки активность самих желез обусловлена генетически и регулируется гормонами», — говорит она.

Четвертый миф: у кондиционера и маски разные функции, поэтому после маски нужно использовать кондиционер, чтобы закрыть кутикулу волоса.

Это не совсем так, сразу поправляет эксперт.

«Кондиционеры и маски состоят из одинаковых ключевых ингредиентов — это жирные спирты, силиконы, масла и протеины. Что именно добавить в продукт и как его назвать — это определяет конкретный производитель. Здесь нет четкого регламента. На практике так не работает, что кондиционер только закрывает кутикулу волосы, а маска, наоборот, только питает и восстанавливает», — говорит врач.

Например, для того, чтобы питать волосы необходимые масла, а для восстановления – протеины. Если эти компоненты присутствуют в кондиционере, и вы подержите его на голове 15-20 минут, то получится маска для волос.

«Поэтому функции средства зависит от состава и времени выдержки на волосах, а не от названия продукта», — обращает внимание эксперт.

Пятый миф: естественная сушка лучше, чем сушка волос феном.

«Проводились исследования, где было доказано, что наш волос не любит воду. Она размягчает кератин, поэтому волос набухает и растягивается, а при высыхании сжимается. Поэтому в долгосрочной перспективе — это плохо, потому что теряется эластичность», — говорит Иванова.

Именно по этой причине сушка волос феном на средних температурах абсолютно безопасна и даже не требует специальной термозащиты. То есть волосам достаточно кондиционера или несмываемого средства ухода, потому что они точно так же оставляют пленку на волосах, констатирует эксперт.

Кроме того, Иванова добавляет, что никакие внешние факторы не могут вызывать выпадение волос: ни смена воды, ни шампунь, ни окрашивание или стрижка.

«Да это может влиять на качество волос, но не вызывать выпадение», — говорит трихолог.

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