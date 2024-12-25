«У президента хороший вкус»: директор Эрмитажа провел Путину экскурсию по музею

У петербуржского Эрмитажа появится новый филиал, который будет полностью посвящен воинской славе России. Его концепцию сегодня представили президенту РФ Владимиру Путину в Петербурге, где президент как раз посетил один из главных музеев мира, отметив, что делает это всегда с большим удовольствием. Сегодняшний визит главы государства был связан еще с одним важным событием. Подобности узнал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Отдел Античного мира — один из старейших в Эрмитаже. Здесь даже залы похожи на древнегреческие или римские храмы. Президент бывает в музее бывает регулярно, но эта экскурсия особенная. Ее проводит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Римский дворик. Здесь античная статуя — загадка, будто сфинкс. Виктория Кальватоне — она была обнаружена в XIX веке в Ломбардии в разбитом виде. Ученые до сих пор спорят, кто это: Диана-охотница или Виктория, богиня Победы.

«Когда начали изучать, обнаружили, что немецкие реставраторы добавили тут половину, причем все придумали. Крыльев не было. Богиня вообще другая — у нее есть звериная шкура. Богиня, скорее всего, Диана. Они все поменяли, все сделали неправильно. Но поскольку мы уже привыкли — она осталась», — рассказал директор музея Владимиру Путину.

Показали президенту и отреставрированную коллекцию императорских ювелиров Позье и Дюваля. Они делали изумительной красоты украшения для четырех императриц, в том числе для дочери Петра I Елизаветы Петровны.

А в это время военный оркестр готовится. В двадцатиколонном зале директору Эрмитажа президент вручит государственную награду.

«Сегодня мы исполняем фанфару на вход верховного главнокомандующего. затем традиционно при награждении исполняем туш», — рассказал Алексей Волынкин, военный дирижер 23-го военного оркестра штаба Ленинградского военного округа.

Двадцатиколонный зал — красивейшая коллекция античных ваз, среди которых та, которую назвали царицей. Здесь Владимир Путин поздравляет Михаила Пиотровского с 80-летием.

«Особенно приятно здесь, в стенах Государственного Эрмитажа, вручить вам орден „За заслуги перед Отечеством“ I степени. Теперь вы стали полным кавалером этого ордена. Еще раз хочу вас поздравить. Безусловно, это символ признания вашего огромного вклада в развитие отечественной культуры, в сохранении ее богатейшего наследия. В этом году музейное сообщество нашей страны отмечает и 260-летие Государственного Эрмитажа, которому вы посвятили долгие годы своей жизни, плодотворной научной и творческой деятельности», — сказал Путин.

Эта награда вручается за укрепление российской государственности, за вклад в науку, искусство, культуру.

«Благодаря вашему таланту, энергии, знаниям возможности Государственного Эрмитажа значительно расширились. Сегодня это современный музейный центр, где реализуется интересные, смелые, перспективные творческие, научные, просветительские проекты, и закономерно, что он пользуется огромной любовью и популярность у посетителей», — подчеркнул глава государства.

Разговор с президентом продолжили в кабинете директора, где Михаил Пиотровский рассказал о планах Эрмитажа.

А после Михаил Пиотровский раскрыл секрет, почему был выбран именно такой маршрут для экскурсии — античные залы и ювелирные изыски. Все просто, это самый короткий путь к директорскому кабинету. Отметил, что президент в искусстве разбирается.

«У президента очень хороший вкус, в отличие от многих других разных президентов. Он вырос в Петербурге, он рассказывает публично, их водили школьниками в Русский музей и Эрмитаж все время, и поэтому у него очень хороший вкус, он воспитан, музей воспитывает вкус», — отметил Пиотровский.

Петербургский визит Владимира Путина продолжается. В планах неформальный саммит лидеров СНГ, возможность сверить часы по самым острым вопросам.