Своего рода психотерапия: когда тренировки улучшают ментальное здоровье

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 18 0

Для улучшения ментального здоровья нужно тренироваться по выходным

Калифорнийские ученые: тренироваться нужно только по выходным

Фото: 5-tv.ru

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Калифорнийские исследователи пересмотрели влияние физических нагрузок на организм.

Калифорнийские ученые доказали, что прерывистые тренировки благоприятно влияют на ментальное здоровье. Исследование на эту тему опубликовали в журнале Neurobiology of Learning and Memory (NLM). Так называемая программа «воина выходного дня» строится на тренировках один-два раза в неделю.

Исследователи решили пересмотреть влияние физических нагрузок на организм человека и пришли к выводу, что занятия с большей периодичностью укрепляют ментальные способности.

Для эксперимента взяли 40 молодых самцов мышей и тренировали их по разным программам. Те особи, которые реже занимались спортом, лучше запоминали расположение предметов. А дополнительное исследование показало, что гены Acvr1c и Bdnf (они отвечают за формирование костной ткани мозга — прим. Ред.) были постоянно повышенными, что непосредственно влияет на когнитивные способности.

Так что, если вы планируете укреплять именно мозг, калифорнийские ученые советуют тренироваться именно по выходным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые развеяли миф о здоровье недоношенных.

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