МИД РФ надеется на исполнение Абхазией соглашения об инвестициях

Абхазия — один из ближайших союзников России, заявила Мария Захарова.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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МИД РФ Мария Захарова надеется, что абхазские обязательства по инвестициям с Россией будут выполнены. Об этом она заявила на недавнем брифинге.
«Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с <…> (договоренностями между странами), в том числе в том, что касается гармонизации законодательства, создания необходимых условий для российских инвестиций и так далее», — заявила Захарова.
Речь идет о соглашении между Москвой и Сухумом о денежных потоках из России. Отечественные юридические лица смогут осуществлять инвестиционные проекты на территории, что привлечет в экономику Абхазии больше денег и поможет развить сельское хозяйство, сферу производства, туризма и так далее.
Однако, по мнению абхазских оппозиционеров, никаких экономических выгод этого документа не будет. В России отмечают, что Абхазия всегда сложно впускала в свою внутреннюю кухню зарубежных представителей. Но с началом протестов в республике ситуация накалилась еще больше. В данный момент сложно однозначно сказать, к чему все идет и чего смогут достигнуть оппозиционеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что парламент Абхазии не поддержал ратификацию соглашения об инвестициях с Россией.
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