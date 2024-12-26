Выживший пассажир упавшего в Казахстане самолета первым снял кадры катастрофы

Эфирная новость 47 0

Россиянин Рахимов выжил при крушении самолета в Актау

Фото, видео: 112 KZ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он включил запись, когда стало понятно, что самолет падает.

Многие кадры, которые мы сейчас вам показали, были сделаны на камеру мобильного телефона одним пассажиром — Субхонкулом Рахимовым. Первый раз он включил запись, когда стало понятно, что самолет падает. Комментировать было что-то бессмысленно — и многие начали просто молиться.

Читайте также

«Живой остался»: как пассажиры спаслись и спасли других в авиакатастрофе в Актау

После этого запись возобновляется уже только на земле, среди обломков самолета и тел пассажиров, которые еще минуту назад были живы:

«Вот я. Живой остался, смотри что. Кто здесь сидел — все умерли».

Из 67 человек, которые были на борту, выжили 32. Среди погибших также оба пилота.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.61
-0.26 103.94
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:36
В Истре ввели запрет на фейерверки до конца января
3:16
СК возбудил уголовное дело по факту теракта во Льгове
3:00
Таксист в Нью-Йорке въехал в толпу прохожих
2:45
Выживший пассажир упавшего в Казахстане самолета первым снял кадры катастрофы
2:28
Труп нашли в нише шасси самолета после приземления на Гавайях
2:11
Глава АСИ назвала приоритетные направления технологического развития России

Сейчас читают

«Преемственность в радикализме»: о киевских гастролях нового правительства Литвы
При крушении самолета в Актау выжила 11-летняя россиянка: что известно о ее состоянии
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год