Выживший пассажир упавшего в Казахстане самолета первым снял кадры катастрофы
Россиянин Рахимов выжил при крушении самолета в Актау
Фото, видео: 112 KZ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Он включил запись, когда стало понятно, что самолет падает.
Многие кадры, которые мы сейчас вам показали, были сделаны на камеру мобильного телефона одним пассажиром — Субхонкулом Рахимовым. Первый раз он включил запись, когда стало понятно, что самолет падает. Комментировать было что-то бессмысленно — и многие начали просто молиться.
После этого запись возобновляется уже только на земле, среди обломков самолета и тел пассажиров, которые еще минуту назад были живы:
«Вот я. Живой остался, смотри что. Кто здесь сидел — все умерли».
Из 67 человек, которые были на борту, выжили 32. Среди погибших также оба пилота.
Читайте также
85%
-0.26 103.94
-0.29
Нашли ошибку?