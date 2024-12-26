Штат № 51: Трамп пообещал более чем двукратное снижение налогов канадцам
Трамп пообещал Канаде вдвое снизить налоги при присоединении к США
Фото: Reuters/Cheney Orr
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Политик даже подготовил список «плюшек».
Избранный президент США Дональд Трамп намерен присоединить к Америке новые территории. В своей соцсети Social политик написал милое послание, в котором пожелал счастливого Рождества и намекнул Гренландии и Канаде, что стать частью Штатов будет очень выгодно.
К частности, канадцам он пообещал налоги, если их страна станет 51-м американским штатом.
«Счастливого Рождества всем, в том числе замечательным солдатам Китая, управляющим Панамским каналом с любовью, но без разрешения… Также мое поздравление губернатору Канады Джастину Трюдо. Налоги у вас чрезмерно высокие. Если Канада станет нашим 51-м штатом, они снизятся на 60%, у бизнеса будет двойной рост, и защита от армии станет самой надежной в мире», — написал политик.
До этого Трамп заявил, что Канада и Мексика могут стать штатами США. Услышав это, Канада выделила $900 миллионов, чтобы обеспечить охрану границы с Штатами.
Пока что сложно оценить реальные мотивы избранного президента в попытках присоединить новые территории. С одной стороны, Гренландия может стать стратегически важным объектом за счет своей береговой линии. В то время как Канада может помочь Америке сбалансировать торговый баланс, который последние десятилетия для США выглядит достаточно плачевно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дания вложит 1.5 млрд в безопасность Гренландии, чтобы защитить ее от Трампа.
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