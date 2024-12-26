Дания вложит 1.5 млрд в безопасность Гренландии, чтобы защитить ее от Трампа

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Глава Минобороны Дании заявил об отправке дополнительных войск для обороны Гренл

Фото, видео: 5-tv.ru

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Среди дополнительных средств — две упряжки ездовых собак.

Международная интрига, за которой сейчас наблюдает весь мир. Это касается обещания избранного президента США Дональда Трампа после переезда в Овальный кабинет купить Гренландию. Если это случится, то у Штатов будет крупнейший прирост за всю историю.

Для сравнения: купленная у России Аляска — всего 1,7 квадратных километров, а Гренландия 2,1 миллиона Но есть нюанс: с Данией, которой принадлежит сейчас остров, судя по всему, пока никто не разговаривал. И там уже так распереживались, что выделили дополнительных 1,5 миллиарда евро на охрану огромной территории. Этого как раз хватит на два катера, два беспилотника и две новые собачьи упряжки.

Площадь арктического острова составляет приблизительно 2 166 085 квадратных километров. На данный момент крупнейший территориальный прирост США — 2 144 476 кв. км. Именно настолько увеличилась площадь страны после приобретения Луизианы в 1803 году.

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