В подмосковной Шатуре загорелось здание торгового центра

Крупный пожар разгорелся сегодня утром в Подмосковье. В Шатуре вспыхнуло здание торгового центра.

Пламя почти мгновенно распространилось по помещениям. И к прибытию первых пожарных расчетов охватило 900 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли почти 30 спасателей и десять единиц техники.

Возгорание было оперативно локализовано и потушено. В причинах происшествия сейчас разбираются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два подростка погибли при пожаре в Приморском крае. Возгорание тушили 23 специалиста и четыре единицы техники.