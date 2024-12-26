В подмосковной Шатуре загорелось здание торгового центра

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К борьбе с огнем привлекли почти 30 спасателей и десять единиц техники.

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Крупный пожар разгорелся сегодня утром в Подмосковье. В Шатуре вспыхнуло здание торгового центра.

Пламя почти мгновенно распространилось по помещениям. И к прибытию первых пожарных расчетов охватило 900 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли почти 30 спасателей и десять единиц техники.

Возгорание было оперативно локализовано и потушено. В причинах происшествия сейчас разбираются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два подростка погибли при пожаре в Приморском крае. Возгорание тушили 23 специалиста и четыре единицы техники.

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