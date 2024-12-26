«Продолжается работа»: Хуснуллин рассказал о восстановлении инфраструктуры в новых регионах

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Хуснуллин: 3,7 тысячи объектов инфраструктуры восстановлено в новых регионах РФ

«Продолжается работа»: Хуснуллин рассказал о восстановлении инфраструктуры в новых регионах

Фото: © РИА Новости/Александр Сухов

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Уже отремонтирована 21 тысяча зданий в Новороссии и Донбассе.

В Новороссии и республиках Донбасса восстановили 3,7 тысячи объектов инфраструктуры. Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин в беседе с РИА Новости.

«Продолжается работа по восстановлению инфраструктуры на территориях новых регионов. <…> Завершается капремонт более 1,7 тысячи километров дорог», — подчеркнул он.

Более трех тысяч объектов в новых российских регионах были восстановлены при поддержке регионов-шефов. Вместе с тем уже отремонтирована 21 тысяча зданий.

Еще в сентябре президент России Владимир Путин заявлял о восстановлении порядка шести тысяч многоквартирных домов и 3,5 тысяч километров дорог в Донбассе и Новороссии с 2022 года.

Новые дома, поликлиники, предприятия и объекты энергетики вводятся в строй почти каждую неделю. Современные возможности получают музеи и библиотеки, а вместе с тем и возрождаются исторические мемориалы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин в режиме ВКС открыл ряд транспортных объектов в РФ. Все они имеют для страны стратегическое значение, ведь по сути соединят Северную столицу с южной, а еще — значительно сократят время в пути.

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