«Непременно выполним»: Голикова приняла участие в акции «Елка желаний»

Заместителю председателя правительства РФ попалась открытка от юной жительницы Воронежской области.

Вице-премьер России Татьяна Голикова приняла участие в новогодней акции «Елка желаний». Она пообещала исполнить мечту 12-летней школьницы.

Девочка Кристина из города Острогожска Воронежской области написала в открытке, что хочет на Новый год скрипку.

«Могу поздравить Кристину, конечно, мы непременно выполним ее желание. С наступающим Новым годом», — сказала Голикова.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

В акции принимают участие министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин исполнил мечту десятилетней Маргариты с «Елки желаний». Девочка очень хотела побывать в роли пилота на авиатренажере.