Возле генконсульства Азербайджана в Петербурге организовали стихийный мемориал

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Жители Северной столицы несут цветы, чтобы почтить память погибших при крушении самолета Баку — Грозный.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жители Петербурга приходят к генконсульству Азербайджана, чтобы почтить память погибших на рейсе Баку — Грозный. Несут красные и розовые гвоздики.

Цветы и у входа в посольство страны в Москве. На здании сегодня приспущены государственные флаги.

В Азербайджане — день траура. На улицах столицы автоинспекторы во время минуты молчания остановили движение транспорта. В бакинском аэропорту установили панно, куда несут цветы в память о жертвах авиакатастрофы.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту из Баку в Грозный.

В авиакатастрофе в Актау выжили 32 пассажира. По последним данным, погибли 38 человек. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнил, что среди погибших — семь россиян. В четверг, 26 декабря, в аэропорт Жуковский прибыл спецборт МЧС с выжившими при авиакатастрофе в Актау.

В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

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