Четыре километра за 44 минуты: 91-летний петербуржец пробежал марафон

Марафонец из Петербурга пробежал четыре километра за 44 минуты в 91 год

Вторую молодость переживает петербуржец, который пробежал марафон в свой 91 год. Михаил Гершман пробежал за свою жизнь 20 сверхмарафонов и 65 обычных А именнот этот покорил за 44 минуты — почти четыре километра.

Бегу он посвятил всю свою жизнь, был неоднократным призером и рекордсменом таких соревнований. Ни проблемы с сердцем, ни протезы в суставах, похоже, не готовы его остановить. На финише он даже прочитал стихотворение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России завоевала девять наград на чемпионате мира по спортивной акробатике в итальянском Пезаро, включая три золотые медали. Награды высшего достоинства российские спортсмены получили в балансовых и темповых упражнениях.

Также сообщалось, что на Кубке мира по спортивной гимнастике в Париже россиянин Илья Заика стал лучшим в упражнениях на кольцах. Ранее он вошел в историю спорта, придумав новый элемент, названный его фамилией: по правилам спортивной гимнастики новый элемент получает имя спортсмена, впервые успешно представившего его на официальных соревнованиях.

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