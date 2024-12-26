Уже извинились: памятники Ленину и Екатерине II переодели на Урале

Костюмы Деда Мороза и Снегурочки сняли после критики жителей.

На Урале разгорелся скандал после того, как на памятнике Владимиру Ленину появился костюм Деда Мороза, а Екатерина Великая стала Снегурочкой.

По задумке мэрии Ирбита, все это должно было создать новогоднее настроение. Но такой творческий подход совсем не оценили жители. Сначала из-за шквала критики чиновники пообещали снять одежду с памятников после новогодних каникул. Но решили ускорить процесс и вернули монументам прежний вид уже сегодня.

Горожанам принесли извинения, посоветовав быть добрее.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Кирове появилась новогодняя ель с гигантскими пельменями. Пельмени выглядят настоящими, но на самом деле они выполнены из текстиля. Такая идея пришла в голову одной из жительниц. Ей захотелось, чтобы дерево получилось гастрономическим и аппетитным.