Уже извинились: памятники Ленину и Екатерине II переодели на Урале
Памятники Ленину и Екатерине II переодели на Урале
Фото, видео: 5-tv.ru
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Костюмы Деда Мороза и Снегурочки сняли после критики жителей.
На Урале разгорелся скандал после того, как на памятнике Владимиру Ленину появился костюм Деда Мороза, а Екатерина Великая стала Снегурочкой.
По задумке мэрии Ирбита, все это должно было создать новогоднее настроение. Но такой творческий подход совсем не оценили жители. Сначала из-за шквала критики чиновники пообещали снять одежду с памятников после новогодних каникул. Но решили ускорить процесс и вернули монументам прежний вид уже сегодня.
Горожанам принесли извинения, посоветовав быть добрее.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Кирове появилась новогодняя ель с гигантскими пельменями. Пельмени выглядят настоящими, но на самом деле они выполнены из текстиля. Такая идея пришла в голову одной из жительниц. Ей захотелось, чтобы дерево получилось гастрономическим и аппетитным.
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