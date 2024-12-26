Уже извинились: памятники Ленину и Екатерине II переодели на Урале

Эфирная новость 38 0

Памятники Ленину и Екатерине II переодели на Урале

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Костюмы Деда Мороза и Снегурочки сняли после критики жителей.

На Урале разгорелся скандал после того, как на памятнике Владимиру Ленину появился костюм Деда Мороза, а Екатерина Великая стала Снегурочкой.

По задумке мэрии Ирбита, все это должно было создать новогоднее настроение. Но такой творческий подход совсем не оценили жители. Сначала из-за шквала критики чиновники пообещали снять одежду с памятников после новогодних каникул. Но решили ускорить процесс и вернули монументам прежний вид уже сегодня.

Горожанам принесли извинения, посоветовав быть добрее.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Кирове появилась новогодняя ель с гигантскими пельменями. Пельмени выглядят настоящими, но на самом деле они выполнены из текстиля. Такая идея пришла в голову одной из жительниц. Ей захотелось, чтобы дерево получилось гастрономическим и аппетитным.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.23
-0.38 103.30
-0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:20
Порочный круг: как плохой сон влияет на вес
23:00
Дочь Юлии Пересильд заявила о расставании со своим молодым человеком
22:46
Путин: Россия всегда выступала за поставки газа в Европу
22:38
Уже извинились: памятники Ленину и Екатерине II переодели на Урале
22:25
Опасно для жизни: какие овощи при нагревании выделяют вредные трансжиры
22:11
Тайна новогодней ночи: увидят ли россияне Черную Луну 31 декабря

Сейчас читают

Покупателей предупредили о появлении в магазинах опасной «серой» красной икры
«Нравится быть подкаблучником»: актер Михаил Боярский о своих слабых сторонах
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год