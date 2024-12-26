VK подготовила активности для пользователей к Новому году

VK запустила специальный лендинг с новогодними активностями от сервисов компании. Проекты собраны в одном виртуальном вендинговом аппарате. Все они стилизованы под новогодние атрибуты: елочные игрушки, мешок с подарками, коробку с конфетами. Перейти на лендинг можно через баннер в меню мобильного приложения ВКонтакте.

К Новому году VK Добро запускает ставший традиционным проект «Ярмарка добрых подарков» — сбор средств в 12 верифицированных благотворительных фондов, которые помогают детям, взрослым, пожилым, животным и природе. Все желающие могут присмотреть и оплатить полезный подарок любой стоимости на сайте, выбрав ту организацию, подопечным которой хотят помочь.

VK Education предлагает пользователям пройти профориентационный тест «ДримСпот». С помощью чат-бота можно узнать, какие профессии из IT и медиа подойдут больше всего, и получить возможность выиграть призы. С 23 по 28 декабря проходит зимняя смена «IT-дайвинга» в формате мини-сериала — эксперты VK делятся полезными рекомендациями по обучению и старту карьеры в IT и digital.

Образовательная платформа Учи.ру подготовила творческий проект для учителей, школьников и их родителей — «Новогодняя мастерская». С 10 декабря по 14 января участники могут поставить собственный новогодний спектакль с помощью видео мастер-класса от актеров театра и кино. С 24 декабря на Учи.ру запустился увлекательный адвент-детектив, по мотивам которого была разыграна сценка актерами в первой части проекта. Родители и дети могут провести настоящее расследование, решая головоломки и помогая главному герою найти украденные подарки. В конце их ждут подарки от платформы и партнеров.

Накануне нового года VK Музыка выпустила первую коллекцию одежды совместно с командой RNDM Crew. Худи и футболки с фирменными принтами уже доступны во всех магазинах VK Store. Также музыкальная редакция составила итоговый плейлист с топ-30 главных треков 2024 года. А те, кто хочет создать максимально праздничную атмосферу для себя и близких, могут включить в VK Музыке настроение «Новый год» — и рекомендации подберут новогодние треки в соответствии с их музыкальным вкусом.

Одноклассники вместе с VK Сообществами открыли каток, который смогут посетить все желающие ежедневно с 12:00 до 23:00 до 12 февраля включительно. Гостей ждут мастер-классы для всей семьи, созданные блогерами соцсети. Расписание всех активностей доступно в официальной группе «Все ОК!». Пользователи ОК также могут собрать свою коллекцию виртуальных елочных игрушек в мини-аппе с призовым фондом и найти полезный контент в специальном новогоднем разделе в сервисе «Увлечения».

Другие мастер-классы ОК и VK Сообществ проходят на Манежной площади в рамках «Московских сезонов», все они посвящены теме «Советское кино». А в центральном атриуме торгового центра «Саларис» установлен ярко-оранжевый стенд с велотренажером. Команда соцсети и авторы групп о здоровье в ОК предлагают пользователям крутить педали «в Новый год» и участвовать в розыгрыше призов: наушников и умных часов. Каждый, кто за раз сможет пройти дистанцию в 500 метров на велотренажере, получит QR-код на чат-бот, где генератор случайных чисел выберет победителей розыгрыша.

Дзен представил контентный адвент-календарь. С ним пользователи каждый день открывают для себя новую тему и готовятся к Новому году вместе с авторами платформы. Не остались без праздника и обитатели Московского зоопарка. Платформа подготовила подарки для гималайского медведя Васи, орангутанов и других зверей, а рядом с их вольерами появились онлайн-энциклопедии о жизни животных.

RuStore представляет 60 новогодних предложений от разработчиков (скидки на подписки, распродажи, игровые наборы по специальной цене), также впервые запустят адвент-календарь и лутбоксы — форматы, с помощью которых пользователи ежедневно будут получать призы, например игровые наборы со скидкой. Редакция RuStore подготовила 40 праздничных подборок с приложениями и играми, всего за 2024 года она выпустила более 1 500 подборок.

В Почте Mail запущен новогодний спецпроект «А что, если?», где пользователи могут почерпнуть идеи для подготовки и проведения праздника, выполнить задания и получить призы. Игра доступна в веб-версии и мобильном приложении. Облако Mail подарит каждому персональную «историю» с титулом по итогам года, который сформирован на основе наиболее популярных категорий фото в облачном хранилище.