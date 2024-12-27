Тайна раскрыта: кем работали родители Кевина из фильма «Один дома»

Эфирная новость 74 0

Режиссер Коламбус: отец из фильма «Один дома» работал в рекламном бизнесе

Фото, видео: Кадр из к/ф «Один дома», реж. Крис Коламбус, 1990 г.; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фанаты картины ломали голову над этим вопросом три десятилетия.

Режиссер новогодней комедии «Один дома» раскрыл тайну, над которой фанаты ломали голову три десятилетия. Поклонников интересовал вопрос, кем же работали родители Кевина. Ведь семья, в которой воспитывали пятерых детей, была крайне обеспеченной. Герои могли отправиться в большое путешествие. А еще содержали роскошный особняк.

Постановщик киноленты Крис Коламбус рассказал в интервью, что мама Кевина была успешным модельером. А отец занимался рекламным бизнесом.

К слову, тот самый особняк из новогоднего фильма сейчас ищет нового владельца. Несколько гостиных, пять спален, шесть ванных комнат, домашний кинотеатр — все это можно купить за пять миллионов долларов. Дом хотел приобрести актер Маколей Калкин и воссоздать обстановку из фильма. Но впоследствии отказался от этой задумки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда «Один дома» Маколей Калкин возвращается в кино. После всемирной славы актер покинул индустрию. Однако решил сняться в одном из популярных американских сериалов. И лишь периодически Калкин возвращается к актерской карьере.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.23
-0.38 103.30
-0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:02
Российские военные освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
12:53
Azerbaijan Airlines объявила о приостановке рейсов из Баку в ряд городов РФ
12:46
«Мы скоро победим!» — Песков отправил журналистам новогодние открытки
12:29
«Не самый приятный подарок к Новому году»: Айзу обокрали на Бали
12:06
«Все получится»: Дмитрий Патрушев принял участие в акции «Елка желаний»
11:48
Тайна раскрыта: кем работали родители Кевина из фильма «Один дома»

Сейчас читают

«Секунды решают»: ВС РФ взяли четыре опорника ВСУ на покровском направлении
При взрыве на заводе в Турции погибли 12 человек
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год