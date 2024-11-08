Сумасшедший гений: звезда «Один дома» Маколей Калкин возвращается в кино

После всемирной славы актер покинул индустрию. Однако решил сняться в одном из популярных американских сериалов.

Звезда культового фильма «Один дома» Маколей Калкин вновь возвращается в кино. На этот раз он снимется во втором сезоне нашумевшего сериала Fallout. Сюжет картины развивается в мире пост-апокалипсиса. Американская пресса пишет, что Калкин исполнит в ней роль сумасшедшего гения.

Актер стал знаменитым на весь мир, когда ему было всего десять лет, благодаря роли в рождественской комедии. Однако, повзрослев, он ушел из киноиндустрии. И лишь периодически Калкин возвращается к актерской карьере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая трилогия «Звездных войн» может выйти на экраны в ближайшие годы. Киностудия Lucasfilm, принадлежащая Disney, заключила сделку со сценаристом Саймоном Кинбергом. Он написал сценарий к «Людям Икс» и сериалу «Звездные войны. Повстанцы».