Не все на пользу: что нужно учесть при занятиях спортом зимой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 15 0

Терапевт Лепилова: зимой нужно заниматься спортом в правильно подобранной одежде

Как заниматься спортом зимой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

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Правильно подобранная одежда играет важную роль при физических активностях на свежем воздухе.

При занятиях спортом на открытом воздухе зимой следует учитывать индивидуальные особенности организма. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала врач-терапевт, невролог Полина Лепилова.

По словам специалиста, физические нагрузки на улице полезны всем и в любое время года. Однако при наступлении зимы к тренировкам стоит подойти, опираясь на особенности своего тела. Например, большинству рекомендуют заниматься спортом при температуре не ниже минус 25 градусов. Но если вы только начинаете вести физически активный образ жизни или страдаете хроническими заболеваниями, то стоит выбирать более теплую погоду.

Кроме того, терапевт советует правильно подбирать одежду для тренировок. Стоит обращать внимание на ткани, лучше всего для спорта подходит мембранные. Такой материал умеет поддерживать тепло и отводит влагу с поверхности кожи. Также лучше составлять многослойные комплекты одежды, что позволяет регулировать температуру тела.

Нужно отслеживать и свое состояние и избегать переохлаждения. При ощущении онемения или покалывания конечностей, а также изменении цвета кожи, слабости и нарушении координации необходимо прервать тренировку и попытаться согреться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как оказывать доврачебную помощь при травмах.

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