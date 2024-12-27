Шойгу и Куренков возложили цветы к комплексу памятников МЧС России

Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню спасателя.

Глава МЧС России Александр Куренков и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу возложили цветы к комплексу монументов пожарным и спасателям в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице в Москве. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Торжественное мероприятие приурочено ко Дню спасателя, который ежегодно отмечают в России 27 декабря.

Куренков и Шойгу возложили живые цветы к памятникам архитектурно-скульптурного ансамбля, который включает мемориалы «Ветеранам МЧС России», «Пожарным и спасателям», а также Герою РФ генералу армии Евгению Зиничеву.

«В этот день в МЧС России отдают дань уважения ветеранам и всему личному составу за самоотверженный труд. В наших сердцах живет память о погибших коллегах», — сказал Александр Куренков.

Красные розы и венки были возложены под звуки российского гимна. В мероприятии приняли участие руководители подразделений Минобороны России и МЧС, курсанты учебных учреждений ведомств, ветераны и другие почетные гости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и действующих работников МЧС с Днем спасателя. Глава государства отметил, что представители данной профессии заслуженно пользуются особым уважением.