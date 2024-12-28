Идеи генетического оружия: подробности о деле осужденного в Москве американского шпиона

Уроженец Ленинграда и гражданин США собирал биологические данные россиян и передавал в Пентагон.

За шпионаж осудили работавшего на Пентагон американца. Слушания по делу проходили в закрытом режиме, и детали не раскрывали из-за секретности.

Но уже известно, что уроженец Ленинграда будет отбывать наказание в колонии за то, что собирал биологические данные россиян. Почему за ними так охотятся США, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Гражданин США Евгений Спектор безучастно принял приговор Мосгорсуда. Его преступная деятельность полностью доказана.

Сообщается, что обжаловать приговор прокуратура не будет. Но вопрос о сроке давности той информации, которую он собирал о россиянах, вероятно, все еще остается открытым. Спектор шпионил для Пентагона, где его сведения планировали использовать для создания системы генетического скрининга жителей России.

Американцев очень интересуют и наши разработки в области биомедицины, и наши, так сказать, какие-то научные достижения. Ну, может быть, его интересовала другая какая-то важная государственная информация, допустим, состояние наших санитарных складов и что у нас есть для борьбы с теми или иными заболеваниями.

К генетическому оружию отношение в экспертной среде двоякое. Одни говорят, что создать его можно, другие, что нельзя. Мол «чистых наций» уже давно не осталось и гарантии, что боевой вирус, если когда-нибудь появится, будет поражать лишь конкретные группы, нет никакой.

Но примерно в те годы, когда, видимо, и шпионил Спектор, Вооруженные силы США объявили тендер на получение биоматериала россиян европеоидного типа. В частности, молекулы РНК и образцы синовиальной жидкости, которая обеспечивает подвижность суставов.

Информация о специфических интересах американских военных всплыла в 2017 году. И генетический вопрос тогда мгновенно стал политическим. Высказался по теме и Владимир Путин.

«Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации? Вот вопрос: зачем это делается? Это делается целенаправленно и профессионально. Мы такой объект большого интереса», — отмечал президент России Владимир Путин.

Массово, даже в килограммах, большой интерес Запада к нашим биоматериалам стали фиксировать с середины десятых годов. В 2015-м остановили вывоз 250 килограммов образцов крови онкобольных россиян из Нижегородской области. Годом позже на севере страны, в Мурманской области, пресекли отправку генетических проб жителей региона.

Когда Вооруженные силы США заинтересовались отечественными образцами жидкости для подвижности суставов, эксперты вспомнили: скелетные исследования в центре высокоточного молекулярного отслеживания проводила тогда 59-я медицинская авиагруппа из Сан-Антонио, штат Техас.

«Американцы уже в течение многих лет и очень интересуются российским геномом. В частности, когда я работал еще в начале 1990-х в институте молекулярной биологии по программе геном человека, они затребовали не только, скажем так, наши расшифровки, но и сами образцы. И уже тогда еще Советский Союз был, тысячи образцов ушло за океан», — говорит политолог Игорь Никулин.

Птичий грипп, Эбола, COVID-19 — об искусственном происхождении этих болезней спорят до сих пор. Когда началась спецоперация, в российском министерстве обороны предъявили убедительные доказательства работы на Украине американских биолабораторий. Идея же генетического оружия проста: оно должно уничтожать противника, оставляя в целости инфраструктуру.

«Украина является полигоном для экспериментов США в этой области. У многих украинских военнослужащих, взятых в плен, обнаруживают от детела чуме, тулеремии, сибирской язвы, бруцелезу, ботулизму и даже к таким экзотическим заболеваниям, как Эбола, которая никогда на территории Украины не регистрировалась», — указывает политолог Игорь Никулин.

Скорее всего еще услышим мы и про Евгения Спектора. Его могут обменять как американского шпиона. Хотя родился он в Ленинграде, жил в центре Петербурга. И до ареста возглавлял компанию «Медполимерпром».

Первое уголовно дело на него завели за посредничество в даче взятки. Бывшей помощнице бывшего вице-премьера Дворковича оплатили несколько путевок за продвижение интересов фармкомпании Спектора. Из этих документов видно — контракты на поставку товаров и услуг с «Медполимерпромом» заключали десятки медучреждений по всей России.

Каким на самом деле был спектр интересов шпиона Евгения Спектора — тайна следствия. Дело о шпионаже находится под грифом «Совершенно секретно».