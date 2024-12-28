Получили медаль и значок: группа «Руки Вверх!» попала в Книгу рекордов России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Группа «Руки Вверх!» попала в Книгу рекордов России

руки вверх попали в книгу рекордов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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На трех концертах Сергея Жукова собралось больше людей, чем живет в его родном городе Димитровград.

«Руки Вверх!» попали в книгу рекордов России. Причиной тому стало рекордное количество гостей на трех последних концертах — 225 тысяч человек. Об этом рассказал ТАСС.

Фронтмен объединения Сергей Жуков уже получил сертификат, подтверждающий достижение. Его вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Получение награды обусловлено абсолютным рекордом в количестве присутствующих на концертах — их число перевалило за 225 тысяч человек.

Установленный рекорд будет запечатлен в следующем экземпляре Книги рекордов России. Группа получила гравированную медаль и сувенирные значки.

У Сергея Жукова в детстве была мечта — собрать стадион. Так вышло, что он смог исполнить ее троекратно. Певец рассказал, что в его родном городе Димитровграде живет меньше людей, чем собралось на трех его концертах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто пытается украсть песни у группы «Руки Вверх!».

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