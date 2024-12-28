Невозвратные тарифы в гостиницах РФ могут ввести со второй половины 2025 года

В Минэкономразвития считают, что невозвратное бронирование максимально учитывает интересы клиентов и бизнеса.
Фото: www.globallookpress.com/Martin Schutt
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Невозвратные тарифы на бронирование в гостиницах наравне с возвратными могут ввести в России со второй половины 2025 года. Об сообщили в Минэкономразвития РФ.
Уточняется, что соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму. Депутаты начнут рассматривать его в весеннюю сессию.
В ведомстве считают, что введение невозвратных бронирований позволит максимально учесть интересы людей. Так, при возвратном бронировании турист сможет вернуть расходы на гостиницу в случае отмены путешествия, при невозвратном — получить гостиничные услуги по сниженной цене.
При этом у потребителей сохранится возможность вернуть предоплату, если поездка отменится по форс-мажорным обстоятельствам.
Ранее стало известно, что номера в российских гостиницах могут подешеветь примерно на треть благодаря невозвратным тарифам. По мнению авторов инициативы, это будет выгодно обеим сторонам. Отельеры смогут застраховаться от риска, что гости откажутся от заселения в последний момент, а отдыхающим такая система позволит сэкономить. Как ожидается, по невозвратным тарифам стоимость проживания будет ниже на 20-30%.
Согласно действующим правилам, гостиницы могут удержать с отказавшихся клиентов неустойку, но не больше, чем стоимость суточного проживания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что невозвратные билеты стали действовать на железной дороге в России.
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