Невозвратные тарифы в гостиницах РФ могут ввести со второй половины 2025 года

Невозвратные тарифы на бронирование в гостиницах наравне с возвратными могут ввести в России со второй половины 2025 года. Об сообщили в Минэкономразвития РФ.

Уточняется, что соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму. Депутаты начнут рассматривать его в весеннюю сессию.

В ведомстве считают, что введение невозвратных бронирований позволит максимально учесть интересы людей. Так, при возвратном бронировании турист сможет вернуть расходы на гостиницу в случае отмены путешествия, при невозвратном — получить гостиничные услуги по сниженной цене.

При этом у потребителей сохранится возможность вернуть предоплату, если поездка отменится по форс-мажорным обстоятельствам.

Ранее стало известно, что номера в российских гостиницах могут подешеветь примерно на треть благодаря невозвратным тарифам. По мнению авторов инициативы, это будет выгодно обеим сторонам. Отельеры смогут застраховаться от риска, что гости откажутся от заселения в последний момент, а отдыхающим такая система позволит сэкономить. Как ожидается, по невозвратным тарифам стоимость проживания будет ниже на 20-30%.

Согласно действующим правилам, гостиницы могут удержать с отказавшихся клиентов неустойку, но не больше, чем стоимость суточного проживания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невозвратные билеты стали действовать на железной дороге в России.