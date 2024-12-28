В ГД внесли проект о лишении свободы за незаконную регистрацию ИП

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Тех, кто впервые совершил подобное преступление и активно способствовал расследованию дела, авторы законопроекта предложили освобождать от уголовной ответственности.

В Госдуму внесли проект о тюремном сроке за незаконную регистрацию ИП

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Правительство России разработало и внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Соответствующий документ опубликовали в думской электронной базе.

Согласно документу, изменения коснутся статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ — незаконное образование юридически лица через подставных лиц, а также 173.2 — незаконное использование документов для создания юрлица.

Санкция первой части этой статьи подразумевает штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет.

Действие второй части предлагается распространить и на случаи незаконного использования документов для регистрации физлиц. За такое предлагается наказывать штрафом в сумме до 300 тысяч рублей или же исправительными работами.

Кроме того, депутаты предложили также освобождать от уголовной ответственности тех, кто впервые совершил преступление или способствовал расследованию дела.

К слову, за четыре года — с 2019 по 2023 — в России каждый год регистрировались более одного миллиона граждан как ИП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям.

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В ГД внесли проект о лишении свободы за незаконную регистрацию ИП

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