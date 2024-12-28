Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Чубайс снизил требования к обвиняемым в краже его имущества на 5 млн рублей

Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже имущества до ₽65 млн

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший глава «Роснано» сначала требовал, чтобы подсудимые выплатили ему 70 миллионов рублей. Сейчас сумма изменилась.

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс на пять миллионов рублей снизил требования к фигурантам уголовного дела о краже его имущества. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на Вячеслава Макарова — адвоката одного из подсудимых.

В Хамовническом суде Москвы рассматривается уголовное дело в отношении его экс-партнера Ильи Сучкова и других фигурантов. Их подозревают в краже имущества Чубайса. Если раньше в исковом заявлении было указано 70 миллионов рублей, то сейчас сумма уменьшилась до 65.

«На последнем заседании в Хамовническом районном суде прокурор огласила показания потерпевшего Чубайса, согласно которым он снизил свои исковые требования в качестве потерпевшей стороны», — сказал Макаров.

Юрист отметил, что Чубайс настаивает на том, что подсудимые должны быть привлечены к уголовной ответственности. Сами же подозреваемые настаивают на личном участие экс-главы «Роснано» при рассмотрении дела. Следующее заседание запланировано на 16 января.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве по решению суда арестован генеральный директор компании по производству гибких планшетов «Пластик Лоджик» Борис Галкин.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
100.53
1.30 105.95
2.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:22
Под Тверью в частном доме нашли тела четырех детей
10:10
Умерла сыгравшая Джульетту актриса Оливия Хасси
10:00
Участники розыгрыша «Новогоднего миллиарда» рассказали о своих тайнах
9:52
Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества
9:30
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов
9:12
В ГД внесли проект о лишении свободы за незаконную регистрацию ИП

Сейчас читают

Над Ростовской областью отразили масштабную атаку беспилотников ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год