Azerbaijan Airlines выплатит семьям погибших под Актау по 2,3 млн рублей

Все пострадавшим в крушении самолета Embraer 190 под Атаку в Казахстане получат денежные компенсации от компании-перевозчика Azerbaijan Airlines (AZAL). Следуя законодательству Айзербайджана, они также получат страховые выплаты.

«Будет выделено по 20 тысяч манатов (примерно 1,16 миллиона рублей), а семьям погибших назначена компенсация в размере 40 тысяч манатов (2,33 миллиона рублей — Прим.ред)», — сообщает авиакомпания.

Самолет, следовавший маршруту Баку-Грозный рухнул 25 декабря неподалеку от города Атаку. Из 67 пассажиров выжило 29, из них девять граждан России, включая 11-летнюю девочку.

В Азербайджане 26 декабря официально объявили днем траура по погибшим. В Петербурге у посольства Азербайджана организовали стихийный мемориал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на месте крушения самолета в Актау найдены два бортовых самописца. Об этом сообщил транспортный прокурор Магнистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев на брифинге правительственной комиссии по расследованию причин ЧП. Уже закончен допрос потерпевших, работников наземных служб.