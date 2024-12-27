«Без истерики и плача»: пострадавшая в авиакатастрофе 11-летняя россиянка идет на поправку

Она лежит в палате нейрохирургического отделения Российской детской клинической больницы в Москве.

Одиннадцатилетняя девочка, пострадавшая при крушении самолета вблизи Актау, была транспортирована в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве.

Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы — ее состояние оценивают как средней степени тяжести. Мать россиянки находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В разговоре с 5-tv.ru девочка призналась, что сейчас ее главное желание — поскорее увидеть маму и обнять ее.

«Хочу, чтобы маме было хорошо», — сказала она.

Она отметила, что сейчас чувствует себя «более менее нормально». Узнав о случившемся, в Москву сразу же приехала бабушка пострадавшей Тоймат.

«Это было страшнее страшного. Как кинулись мирные жители, не ожидая никого. У меня просто слов не хватит благодарности. У меня дочь в реанимации, в тяжелом состоянии. Дочка до сих пор не разговаривает. С тех пор как внучка могла что-то сказать, она передавала всем, что с ней происходит. Умница такая! Она не паниковала, без истерики, без плача», — рассказала бабушка.

По словам Тоймат, семья много лет назад переехала в Германию. И это был первый раз, когда они летели на родину.

К маме пострадавшей девочки ей попасть пока не удалось. Бабушка добавила, что она находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту из Баку в Грозный.

В авиакатастрофе выжили 32 пассажира. По последним данным, погибли 38 человек. В авиакомпании отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в НАТО призвали к расследованию авиакатастрофы под Актау.