Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау

Президент РФ Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили ситуацию с крушением самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в казахстанском Актау. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

В ходе общения лидеры государств отметили, что самолет совершил несколько попыток приземлиться в аэропорту Грозного в то время, когда Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские беспилотники, а российская ПВО отражала эти атаки.

По факту крушения самолета AZAL Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Два сотрудника прокуратуры Азербайджана работают в Грозном совместно с представителями прокуратуры и СК России. Кроме того, специалисты из РФ, Азербайджана и Казахстана работают на месте катастрофы.

Накануне руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в Грозном перед планируемой посадкой самолета авиакомпании AZAL был введен план «Ковер» из-за атак украинских беспилотников. Он предусматривает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.

В то же время в районе аэропорта Грозного установился плотный туман, и на высоте 500 метров не было видимости. Командир самолета предпринял две попытки зайти на посадку, но безуспешно. После этого ему было предложено посадить воздушное судно в другом аэропорту, и он принял решение направиться в Актау.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, потерпел крушение утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту Баку — Грозный. В авиакатастрофе выжили 32 пассажира. Погибли, по последним данным, 38 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние двоих пострадавших при крушении самолета в Актау россиян остается тяжелым.