Telegram-канал «Известий» заблокировали в нескольких странах Европы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Контент российского СМИ стал недоступен, в частности, в Испании, Германии и Швеции.

Telegram-канал «Известий» заблокировали в нескольких странах Европы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Telegram-канал «Известий» заблокировали в нескольких странах Европы. Об этом сообщают корреспонденты «Известий».

Уточняется, что канал IZ.RU перестал работать в Испании, Германии и Швеции. При попытке открыть его с использованием иностранной SIM-карты появляется надпись, что ресурс недоступен. Посмотреть контент можно только с российской SIM-картой.

Американский журналист Такер Карлсон ранее заявил, что задержание французскими правоохранителями основателя Telegram Павла Дурова — это предупреждение для владельцев онлайн-платформ, которые не намерены подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных агентств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что съемочную группу «Известий», планировавшую освещать выборы президента США, задержали в американском аэропорту и устроили им многочасовой допрос, после чего одного из журналистов выдворили из страны.

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