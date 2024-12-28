ЦБ предупредил о новом повышении ключевой ставки при сохранении инфляции

В том случае, если к следующему заседанию совета директоров Центробанка инфляция не пойдет на спад, а ускоренный рост кредитования возобновится, ключевая ставка может быть повышена. Об этом говорится в резюме после заседания совета директоров ЦБ.

Уточняется, что базовая инфляция в октябре–ноябре выросла с 7,6% в третьем квартале до 10,9%, а с начала года большинство показателей устойчивой инфляции выросли до максимума.

Также отмечается, что при сохранении ставки в ближайшее время рост кредитования может вновь ускориться, а инфляция продолжит расти.

По итогам заседания совета директоров 20 декабря регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что стало неожиданным для многих аналитиков. Они ожидали скачок, как минимум, на два пункта.

Решение Центробанка было обосновано ужесточением денежно-кредитных условий, которому способствовали автономные от денежно-кредитной политики (ДКП) факторы. Среди них — значительный рост процентных ставок и охлаждение кредитной активность.

«Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», — отметили в ЦБ.

На предыдущем заседании совета директоров Центробанка 25 октября было принято решение поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21% годовых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал следить за эффективностью поддержки программ кредитования.