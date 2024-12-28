ЦБ предупредил о новом повышении ключевой ставки при сохранении инфляции

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

С начала года большинство показателей устойчивой инфляции выросли до максимума.

ЦБ предупредил о новом повышении ключевой ставки при сохранении инфляции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В том случае, если к следующему заседанию совета директоров Центробанка инфляция не пойдет на спад, а ускоренный рост кредитования возобновится, ключевая ставка может быть повышена. Об этом говорится в резюме после заседания совета директоров ЦБ.

Уточняется, что базовая инфляция в октябре–ноябре выросла с 7,6% в третьем квартале до 10,9%, а с начала года большинство показателей устойчивой инфляции выросли до максимума.

Также отмечается, что при сохранении ставки в ближайшее время рост кредитования может вновь ускориться, а инфляция продолжит расти.

По итогам заседания совета директоров 20 декабря регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что стало неожиданным для многих аналитиков. Они ожидали скачок, как минимум, на два пункта.

Решение Центробанка было обосновано ужесточением денежно-кредитных условий, которому способствовали автономные от денежно-кредитной политики (ДКП) факторы. Среди них — значительный рост процентных ставок и охлаждение кредитной активность.

«Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», — отметили в ЦБ.

На предыдущем заседании совета директоров Центробанка 25 октября было принято решение поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21% годовых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал следить за эффективностью поддержки программ кредитования.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:44
Украинская феминистка пыталась украсть фигурку младенца Иисуса в Ватикане
22:22
Манипулятор или эмпат? Что осанка говорит о характере человека
22:10
Семь жителей Горловки пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ
22:02
ЦБ предупредил о новом повышении ключевой ставки при сохранении инфляции
21:43
Российские военные активно выбивают боевиков ВСУ из курского приграничья
21:21
Любовь или пиар? Таролог разобрала отношения Муцениеце и Дранги

Сейчас читают

Теракт в «Крокусе», «Орешник» и перелом СВО: 10 главных событий-2024
При взрыве на заводе в Турции погибли 12 человек
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год