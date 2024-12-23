Путин: важно следить за эффективностью поддержки кредитования
Президент провел совещание по экономическим вопросам.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
Перед Россией сейчас стоит очень важная задача в экономике. Это переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Такие критерии — это базовое условие для выполнения госпрограмм и нацпроектов, которые должны стартовать без задержек 1 января.
Об этом Владимир Путин говорил сегодня на совещании по экономическим вопросам. Также президент поручил донастроить программы льготного кредитования и отслеживать эффективность их поддержки.
«Мы понимаем, насколько это важно сегодня в условиях ключевой ставки. Вести комплексный регулярный мониторинг достижений целевых показателей соответствующих программ. Как уже говорил на заседании Совета по национальным проектам, надо вести соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках. Чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованы, должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны. Прошу таких вещей тоже не допускать», — заявил Владимир Путин.
Он отметил, что льготные кредиты уже занимают весомую долю банковского портфеля. Это свыше 17 триллионов рублей. Из них более десяти триллионов приходится на льготные ипотечные программы.
Читайте также
85%
-0.73 105.25
-1.29
Нашли ошибку?