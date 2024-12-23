Путин: важно следить за эффективностью поддержки кредитования

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Президент провел совещание по экономическим вопросам.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перед Россией сейчас стоит очень важная задача в экономике. Это переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Такие критерии — это базовое условие для выполнения госпрограмм и нацпроектов, которые должны стартовать без задержек 1 января.

Об этом Владимир Путин говорил сегодня на совещании по экономическим вопросам. Также президент поручил донастроить программы льготного кредитования и отслеживать эффективность их поддержки.

«Мы понимаем, насколько это важно сегодня в условиях ключевой ставки. Вести комплексный регулярный мониторинг достижений целевых показателей соответствующих программ. Как уже говорил на заседании Совета по национальным проектам, надо вести соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках. Чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованы, должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны. Прошу таких вещей тоже не допускать», — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что льготные кредиты уже занимают весомую долю банковского портфеля. Это свыше 17 триллионов рублей. Из них более десяти триллионов приходится на льготные ипотечные программы.

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