«Хотела картошку фри с кетчупом»: Погребняк рассказала о знакомстве с мужем

Блогер призналась: после развода она и не думала о любви и новых отношениях. Все случилось внезапно.

Блогер Мария Погребняк в день рождения мужа Игоря Головинского рассказала, как произошло их знакомство. Оказалось, что знаменитость после развода хотела полностью погрузиться в работу и воспитание детей, но любовь нагрянула внезапно и застала ее в кафе за поеданием картофеля фри с кетчупом.

Это случилось накануне Нового года. Тогда Погребняк договорилась с подругами заранее отметить праздник, поэтому отправились сначала в ресторан, потом на прогулку по Москве. Вскоре девушкам сильно захотелось есть. Так компания оказалась в кафе, где одна из подруг Погребняк встретила знакомых, в числе которых и был будущий супруг блогера.

«Внешне он мне, безусловно, понравился, симпатичный парень. Но когда он сказал, что не был женат и у него нет детей, тут у меня в голове сразу возник вопрос: «Что с тобой не так? Значит есть какие-то подводные камни, может, он — тусовщик?» — призналась Погребняк в социальной сети.

Головинскому Погребняк тоже понравилась, и он решил попросить у нее номер телефона. Получил отказ, мол, сам найдешь, если захочешь. Он разузнал номер телефона, написал ей, но через какое-то время их общение прекратилось. Встретились они лишь через полгода. Тогда-то и поняли — созданы друг для друга.

«Дальше, как в сказке! Мы путешествовали по Италии, потом во Францию, а затем на концерт Ашера», — добавила Погребняк.

Долгое время блогер скрывала свои отношения, но летом прошлого года все же рассекретила нового избранника, от которого родила четвертого сына Владимира.

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