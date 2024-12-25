«Прекрасное время для женщины»: Ольга Бузова готовится к беременности

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 21 0

Ольга Бузова худеет, чтобы подготовить свое тело к беременности

Ольга Бузова призналась, что готовит тело к беременности

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Тема:
Ольга Бузова

Телеведущая регулярно следит за собой, но в последнее время всерьез взялась за свой внешний вид.

Певица и телеведущая Ольга Бузова активно худеет, чтобы подготовить свое тело к беременности. Об этом знаменитость рассказала в разговоре с VOICE.

«Я как раз и худею, чтобы было куда расти животу. Поэтому если вдруг будут прибавляться лишние килограммы… Я думаю, что беременность — это такое прекрасное время для женщины, если рядом любимый мужчина», — сказала она.

По словам Бузовой, на ее решение похудеть также повлияли неудачные кадры фотографов, которые провоцировали обсуждение лишнего веса певицы.

Артистка отметила, что ей уже удалось сбросить пару лишних килограммов. В этом Ольге помогает строгий режим — она придерживается правильного питания и систематически занимается спортом.

Певица призналась, что перестала взвешиваться, чтобы «не разбить весы». По словам Бузовой, они часто не показывают желаемый результат, и это ее очень расстраивает.

Во время новогодних праздников многие позволяют себе расслабиться и не считать калории. Однако Ольга не собирается отступать от режима. Вместо оливье и селедки под шубой она будет есть яйца, творог и грудку.

«Звучит так себе, но это же все работа на перспективу», — заключила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова оценила внешность Погребняк после операций у Хайдарова.

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