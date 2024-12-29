Наш любимый Д’Артаньян: Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет

Зритель знает актера по ролям обольстительных юношей и злодеев, однако в реальной жизни он совсем другой.

За предновогодней суетой как-то незаметно прошел юбилей главного мушкетера страны — Михаила Боярского. Ему исполнилось 75 лет, а ощущение такое, будто 175, поделился с «Известиями» впечатлениями от подготовки ко дню рождения сам именинник.

При кинообразе повесы и хулигана Михаил Сергеевич в реальной жизни демонстрирует удивительное для человека его профессии постоянство — один город, один театр, одна жена. А та самая роль Д’Артаньяна досталась ему случайно.

Вообще-то он пробовался на роль Рошфора, хотя сам видел себя скорее Атосом. В любом случае усов и шляпы как части образа было не избежать.

О судьбе и случае на сцене и в жизни расскажет сам Михаил Боярский. Смотрите репортаж на сайте 5-tv.ru.

«Вся жизнь прожита в этом городе, в этом театре. И я стою на посту, как оловянный солдатик, всегда пытаюсь максимально достойно исполнить то предназначение, которое мне суждено было судьбой», — говорит народный артист РСФСР Михаил Боярский.

«Я хочу, чтобы он оставался вот этим мальчишкой, мушкетером со шпагой на боку», — говорит композитор, народный артист РФ Максим Дунаевский.

«Пусть у него присутствует «в любом виде в театре, в Петербурге, на сцене… Пускай подаем пример молодежи, каким должен быть настоящий артист, настоящий мушкетер», — говорит народный артист РФ Сергей Мигицко.

«Желаю Михаилу Сергеевичу здоровья и продолжения радостного пути в искусстве, творчестве, театре и в кино», — говорит народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством».