Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Алина Крылова
Алина Крылова 35 0

Владимир Путин присвоил Михаилу Боярскому орден за заслуги перед Отечеством

Фото, видео: Александр Демьянчук/ТАСС; 5-tv.ru

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Накануне, 26 декабря, главный мушкетер страны отметил юбилей — ему исполнилось 75 лет.

Президент России Владимир Путин присвоил народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Как гласит текст официального документа, награду артисту Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета присудили «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» І степени Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета», — говорится в документе.

Предварительно, вручение ордена Боярскому в правительстве страны приурочили к юбилею — 26 декабря Михаил Боярский отметил его, ему исполнилось 75 лет. К тому моменту у артиста театра и кино в копилке самого известного мушкетера уже были самые выдающиеся награды: орден Дружбы, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также молдавский орден Почета.

Ранее 5-tv.ru писал, как всенародный любимец, гасконец Советского Союза Михаил Боярский отметил юбилей.

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