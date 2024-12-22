«Злобный старикашка»: Михаил Боярский не стесняется своего возраста

Он считает, что теперь жизнь ощущается иначе.

Актер Михаил Боярский не стесняется своего возраста. Об этом он заявил в шоу Леры Кудрявцевой.

Артист признался, что в старости ему проще найти общий язык с людьми из-за жизненных ценностей. Он также отметил, что считает себя «злобным, сварливым старикашкой».

«Если бы мне не было 75, я бы не увидел всех своих внуков, я бы не провел столько времени со своими друзьями», — подчеркнул Боярский.

Актер отметил, что вместе с ним стареют его близкие и знакомые, и в принципе в таком возрасте жизнь ощущается по-другому — люди больше ценят каждое мгновение.

На вопрос телеведущей, не переживает ли артист, что его записная книжка становится все меньше, тот ответил, что это грустная тема. Он добавил, что с коллегой Валентином Смирнитским пытаются подбадривать друг друга, чтобы не расстроиться окончательно.

«Смеемся над нашей старостью», — заверил Боярский.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Боярский нашел минус в старшей внучке. Он считает, что именно эта деталь мешает 26-летней красавице построить карьеру.