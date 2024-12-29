«От меня ничего не ожидают»: переживший инсульт Малежик выпустил песню об СВО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Переживший инсульт Малежик выпустил новую песню об СВО

Малежик: «Отдаю себе отчет, что я уже не молодой и переболевший инсультом»

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Тема:
Спецоперация

Заслуженный артист России признался — он строго оценивает себя и свою работу, в отличие от его поклонников.

Заслуженный артист России Вячеслав Малежик в преддверии 78-летия написал новую песню о специальной военной операции (СВО). В интервью изданию «МК» он рассказал, как его композицию оценили поклонники, и как он сам оценил свою работу на восьмом десятке.

Любители творчества певца высоко оценили новую песню. Но для Малежика их оценка не является достоверной, так как он к их мнению относится с долей недоверия. Ведь на то они и поклонники, чтобы поддерживать артиста и восхищаться работой.

«Я отдаю себе отчет, что я уже не молодой, да и переболевший инсультом. От меня, в общем-то, никто уже ничего не ожидает», — заявил Малежик.

К слову, инсульт сразил Малежика в 2017-м во время отдыха в Черногории. Во время ужина в ресторане он почувствовал себя плохо. Поначалу лечился за границей, но позже его доставили на Родину, где врачи оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Теперь он старается поддерживать свое здоровье, чтобы продолжать трудиться на благо россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что певец Прохор Шаляпин раскритиковал отечественный шоу-бизнес.

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