«От меня ничего не ожидают»: переживший инсульт Малежик выпустил песню об СВО
Переживший инсульт Малежик выпустил новую песню об СВО
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Заслуженный артист России признался — он строго оценивает себя и свою работу, в отличие от его поклонников.
Заслуженный артист России Вячеслав Малежик в преддверии 78-летия написал новую песню о специальной военной операции (СВО). В интервью изданию «МК» он рассказал, как его композицию оценили поклонники, и как он сам оценил свою работу на восьмом десятке.
Любители творчества певца высоко оценили новую песню. Но для Малежика их оценка не является достоверной, так как он к их мнению относится с долей недоверия. Ведь на то они и поклонники, чтобы поддерживать артиста и восхищаться работой.
«Я отдаю себе отчет, что я уже не молодой, да и переболевший инсультом. От меня, в общем-то, никто уже ничего не ожидает», — заявил Малежик.
К слову, инсульт сразил Малежика в 2017-м во время отдыха в Черногории. Во время ужина в ресторане он почувствовал себя плохо. Поначалу лечился за границей, но позже его доставили на Родину, где врачи оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Теперь он старается поддерживать свое здоровье, чтобы продолжать трудиться на благо россиян.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что певец Прохор Шаляпин раскритиковал отечественный шоу-бизнес.
- 29 дек
- Российские силы освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
- 29 дек
- Фактор «Орешника»: новое супероружие РФ внесло коррективы в международную повестку
- 29 дек
- Триколор в зоне СВО: российские войска отогнали ВСУ на 50 километров от столицы Донбасса
- 29 дек
- «Народный фронт» передал более 100 автомобилей в зону СВО
- 28 дек
- Десантники захватили опорный пункт ВСУ в заброшенном доме в Курской области
- 28 дек
- Школьники Курской области поздравили бойцов Северной группировки с Новым годом
- 28 дек
- Артиллеристы РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 дек
- «Тюльпан» наносит огневые удары по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 дек
- Российские военные освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
- 27 дек
- «Секунды решают»: ВС РФ взяли четыре опорника ВСУ на покровском направлении
Читайте также
85%
1.15 106.10
0.15
Нашли ошибку?