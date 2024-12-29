По Северному морскому пути перевезли почти 40 миллионов тонн грузов за год

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 36 0

Это рекордный показатель.

Северный морской путь перевезли за 2024 год почти 40 миллионов тон груза

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Объем перевезенных по Северному морскому пути (СМП) грузов составил 37,3 миллиона тонн, что является рекордным показателем. Об этом сообщил Гаджимагомед Гусейнов, замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики, в своем Telegram-канале. За 2023 год объем перевозок составил 36,3 миллиона тонн.

Также выполнен план по доставке товаров в самые отдаленные части России - в районе 3,5 миллиона тонн. Запустили штаб по доставке грузов на Дальний Восток и сократили число не перевезенных вагонов на 1581 единицу.

«Заложили первый бетон наших кварталов в Забайкальском и в Камчатском краях, в Сахалинской и в Амурской областях. Первые ключи будут выданы уже в 2026 году», - сообщает замминистра.

Это лишь часть планов по развитию отдаленных уголков страны, которые удалось реализовать. В дальнейшем планируется завершение строительства жилья для молодых специалистов, установка котельных для поселков и проведение религиозных и общекультурных мероприятий. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для спуска на воду ледокола «Чукотка» использовались петровские технологии.

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