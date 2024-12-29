По Северному морскому пути перевезли почти 40 миллионов тонн грузов за год

Объем перевезенных по Северному морскому пути (СМП) грузов составил 37,3 миллиона тонн, что является рекордным показателем. Об этом сообщил Гаджимагомед Гусейнов, замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики, в своем Telegram-канале. За 2023 год объем перевозок составил 36,3 миллиона тонн.

Также выполнен план по доставке товаров в самые отдаленные части России - в районе 3,5 миллиона тонн. Запустили штаб по доставке грузов на Дальний Восток и сократили число не перевезенных вагонов на 1581 единицу.

«Заложили первый бетон наших кварталов в Забайкальском и в Камчатском краях, в Сахалинской и в Амурской областях. Первые ключи будут выданы уже в 2026 году», - сообщает замминистра.

Это лишь часть планов по развитию отдаленных уголков страны, которые удалось реализовать. В дальнейшем планируется завершение строительства жилья для молодых специалистов, установка котельных для поселков и проведение религиозных и общекультурных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для спуска на воду ледокола «Чукотка» использовались петровские технологии.