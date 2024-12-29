Мальчик уже знает, что человека, к которому он относился как к родному отцу, больше нет.

Сын певицы Анны Седоковой Гектор написал трогательные прощальные сообщения своему умершему отчиму — баскетболисту Янису Тимме, к которому он относился как к родному отцу. Артистка опубликовала эти слова в соцсетях.

«Ты умер? Но я все еще люблю тебя! Я буду там, где есть номер шесть. Ты был лучшим папой на свете!» — отправил Гектор отчиму в личных сообщениях.

Вместе с тем певица посетовала на то, что Тимма умер, оставив своих детей.

Тело Яниса было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Известно, что баскетболист пытался сохранить семью. Среди поклонников даже ходили слухи об их возможном воссоединении. Совместных детей у артистки и спортсмена не было. У Тиммы остался сын Кристиан, который родился в первом браке.

Церемония прощания с Янисом Тиммой прошла 27 декабря в Риге. Проводить спортсмена в последний путь пришли все родственники, но самой Седоковой не было. После гибели экс-супруга она попала в больницу с нервным срывом.

Ранее 5-tv.ru писал, что друг Тиммы разоблачил возможные измены Седоковой. Марк Пугачев утверждает, что имеет факты и доказательства неверности певицы.