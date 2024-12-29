«Ты был лучшим папой!» — сын Седоковой продолжает писать Янису Тимме после его смерти

|
Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Сын Седоковой обратился к умершему Тимме: ты был лучшим папой на свете

«Ты был лучшим!» — сын Седоковой написал последние сообщения отчиму Янису Тимме

Фото: Михаил Александров/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мальчик уже знает, что человека, к которому он относился как к родному отцу, больше нет.

Сын певицы Анны Седоковой Гектор написал трогательные прощальные сообщения своему умершему отчиму — баскетболисту Янису Тимме, к которому он относился как к родному отцу. Артистка опубликовала эти слова в соцсетях.

«Ты умер? Но я все еще люблю тебя! Я буду там, где есть номер шесть. Ты был лучшим папой на свете!» — отправил Гектор отчиму в личных сообщениях.

Вместе с тем певица посетовала на то, что Тимма умер, оставив своих детей.

Тело Яниса было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Известно, что баскетболист пытался сохранить семью. Среди поклонников даже ходили слухи об их возможном воссоединении. Совместных детей у артистки и спортсмена не было. У Тиммы остался сын Кристиан, который родился в первом браке.

Церемония прощания с Янисом Тиммой прошла 27 декабря в Риге. Проводить спортсмена в последний путь пришли все родственники, но самой Седоковой не было. После гибели экс-супруга она попала в больницу с нервным срывом.

Ранее 5-tv.ru писал, что друг Тиммы разоблачил возможные измены Седоковой. Марк Пугачев утверждает, что имеет факты и доказательства неверности певицы.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:46
В Канаде при посадке загорелся самолет
10:24
«Это просто закон»: певица Жасмин рассказала, как отметит Новый год
10:05
«Ты был лучшим папой!» — сын Седоковой продолжает писать Янису Тимме после его смерти
10:03
Главный соус на праздничном столе: как отличить натуральный майонез от вредного
9:48
Две версии: что могло стать причиной крушения самолета в Южной Корее
9:34
Как «облегчить» традиционные новогодние блюда, чтобы не набрать лишний вес

Сейчас читают

Никаких елок и телевизора: как Блиновская будет праздновать Новый год в СИЗО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год