Началось на шоу «Выжить в Дубае»: друг Тиммы разоблачил измены Седоковой

Марк Пугачев утверждает, что имеет факты и доказательства неверности певицы.

Певица Анна Седокова начала изменять экс-супругу Янису Тимме, едва только у него начались проблемы в спортивной карьере и он перестал много зарабатывать. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на Марка Пугачева — друга покончившего с собой баскетболиста.

Пугачев утверждает, что Седокова была неверна Тимме, пока они состояли в браке, а последней каплей оказались похождения певицы на шоу «Выжить в Дубае».

По словам приятеля спортсмена, участники шоу возмутились недостойным поведением Седоковой, однако зрителям этого не показали. Между тем Тимма получил все вырезанные кадры, где его жена предстает «во всей красе», и лично убедился в ее неверности.

«Эта „ведьма“ (Седокова — Прим. ред.) раздвигала ноги на шоу „Выжить в Дубае“, что послужило точкой невозврата. Она сразу после этого в августе тусила с богатыми мужчинами за деньги, все еще находясь в браке с Янисом… У меня есть факты и доказательства… Янис искал ее в Майами и нашел (лучше бы не находил)… Лучше бы он этого не видел, эту грязь и предательство. Это был удар, который он не смог пережить… Второй удар был, когда ему прислали компромат с шоу „Выжить в Дубае“. Конечно, телевизионщики все подчистили и сделали виноватыми других», — цитирует издание Пугачева.

До этого KP.RU цитировала друга Тиммы, который одной из причин его гибели назвал то, что Седокова не стеснялась принимать ухаживания от других мужчин.

«У Ани с каждым мужем были проблемы. Я знаю, что она была не честна с Янисом, и это разрушило их отношения. Она жила с ним, а параллельно искала себе олигарха», — заявил друг баскетболиста.

Похожего мнения придерживается и бывший тренер баскетболиста Гунтис Шенхофс. Он считает, что певица уничтожила Тимму как спортсмена — карьеру после развода с ней он едва ли бы смог восстановить.

В свою очередь телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили считает, что Янис Тимма оказался «слабаком», так как не стал бороться за свою жизнь и покончил с собой. По мнению Кушанашвили, своим поступком спортсмен предал всех, кто его любит.

«Он оказался слабаком, трусом. Он трусливо предал своих родителей, своего сына от первого брака. Но парня и жалко, и не жалко», — заявил журналист.

Щоумен напомнил, что жизнь — это большой дар, что бы ни происходило на пути человека и как бы тяжело ни было.

Тело Яниса Тиммы было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря, всего через неделю после развода с Седоковой. Супруги прожили в браке четыре года. Пара рассталась без скандалов. Среди поклонников ходили слухи об их возможном воссоединении. Совместных детей у Анны и Яниса не было. У спортсмена остался сын Кристиан от первого брака.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошли похороны Яниса Тиммы на его родине.