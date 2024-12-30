Правильное место: как не остаться без пальцев во время запуска пиротехники

Запуск красочных фейерверков в новогоднюю ночь может омрачиться внештатными ситуациями, включающими, в том числе, оторванные конечности. Травматолог-ортопед отделения мини-инвазивных технологий НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России Сергей Журавлев рассказал «Известиям», как правильно запускать пиротехнику.

Покупать фейерверк необходимо в проверенных магазинах, где при запросе вам смогут предъявить сертификат качества продукта. Важным фактором успешного запуска является прочитанная инструкция. Не стоит полагаться на авось, если не хотите провести праздничную ночь в травмпункте.

«Также важно помнить, особенно родителям, что к использованию пиротехники допускаются только совершеннолетние и взрослые в трезвом состоянии», — напомнил специалист.

Чтобы запустить фейерверки, необходимо заранее выбрать локацию, в частности ту, где разрешено запускать салют. Кроме того, это должно быть открытое место, вблизи которого нет балконов, деревьев, крыш зданий и линий ЛЭП. Расстояние, на котором человек должен находиться во время запуска, указывается в инструкции.

«Никогда не наклоняйтесь над запущенным фейерверком и не пытайтесь его подправить сразу после залпа. Не подходите к использованным фейерверкам в течение, как минимум, 20 минут. Они могут снова взорваться», — заключил Журавлев.

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