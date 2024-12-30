Помогут овощи: как предотвратить «новогодние» отеки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 13 0

Косметолог Островская: кабачки и огурцы предотвратят отечность

Косметолог перечислила помогающие при отеках овощи

Фото: 5-tv.ru

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Во время праздников мы часто отклоняемся от привычного образа жизни: плохо питаемся, ложимся спать поздно. Все это негативно сказывается на нашем организме.

В период новогодних каникул у многих появляется отечность. Она может быть вызвана несоблюдением принципов здорового питания и режима сна. Как не доводить свой организм до такого состояния в этот период, рассказала изданию Газета.ру косметолог-эстетист Екатерина Островская.

По словам эксперта, в первую очередь стоит пересмотреть свой рацион, уменьшить потребление соли и добавить в меню продукты, которые способствуют выведению лишней жидкости из организма. К таким продуктам относятся кабачки, петрушка, огурцы, морковь и лимон.

Также важно пить достаточное количество воды в течение дня, но не употреблять напитки перед сном, чтобы избежать отеков.

Для предотвращения отеков необходимо спать не менее семи часов и не более десяти. А по утрам рекомендуется принимать контрастный душ.

Кроме того, косметолог посоветовала использовать гидрогелевые патчи, тканевые или гелевые маски с активными компонентами, делать массаж лица и накладывать холодные компрессы на веки.

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